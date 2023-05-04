 Melis Sezen yeni reklamıyla bakın nasıl damga vurdu?

Derimod’un, yetenek ve ışıltısıyla iki sezondur yüzü olan Melis Sezen’in yeni reklam filmi yayına girdi.

Ayakkabı, çanta ve deri ceket konusunda yenilikçi yaklaşımı, koleksiyon gücü ve ulaşılabilir lüks kategorisindeki başarısıyla sektör lideri olan Derimod’un, son dönemlerde başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından övgü ile söz ettiren Melis Sezen ile hazırladığı yeni reklam filmi yayına girdi.

Yönetmen koltuğunda Senio Zapruder'un yer aldığı ve sezon boyunca toplam 3 ayrı reklam filminden oluşacak Derimod kampanya çekimlerinin bu ilk filminde, Melis Sezen enerjisi, güzelliği ve büyüleyici danslarıyla çekimlere damga vurdu!

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