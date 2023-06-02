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Cansu Dere tarzıyla dikkat çekti

Ünlü oyuncu Cansu Dere, doğal güzelliğiyle dikkat çekti. İşte haberin detayları...

Cansu Dere tarzıyla dikkat çekti

Cansu Dere, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan ve ilk durak olarak Beymen Mağazasına giren güzel oyuncu, bir süre mağazayı gezip yeni sezon ürünleri inceldi.

 Cansu Dere tarzıyla dikkat çekti

AVM çıkışında muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen ve poz veren Cansu Dere, doğal ve sade güzelliğinin yanı sıra, şık tarzıyla da adeta göz kamaştırdı.

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