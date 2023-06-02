 Cansu Dere tarzıyla dikkat çekti

Cansu Dere, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan ve ilk durak olarak Beymen Mağazasına giren güzel oyuncu, bir süre mağazayı gezip yeni sezon ürünleri inceldi.

AVM çıkışında muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen ve poz veren Cansu Dere, doğal ve sade güzelliğinin yanı sıra, şık tarzıyla da adeta göz kamaştırdı.

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