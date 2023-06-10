Burcu Güneş'ten Eurovision çıkışı

Burcu Güneş, Maslak Yeni Gazino sahnesinde muhteşem bir performansa imza attı. Sahne öncesi basın mensupları ile kulisinde bir araya gelen Güneş, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

"HAYALİM GRAMMY..."

“Bakın yazı getirdim. Güneş gibi açıyorum...” sözleri ile başladığı röportajında bir muhabirin “Dizilerde ve sinemada uluslararası başarılar yakalıyoruz. Ama müzikte bu başarıyı pek fazla yenileyemiyoruz. En son Eurovision başarımız var ve onun dışında uluslararası arenada ödül kazanamadık. Bu neden kaynaklanıyor sizce?” sorusu karşısında son derece samimi açıklamalar yapan Güneş “Eurovision'u kazanmak bir başarı değil. Orada farklı farklı stratejiler var. Birisi orada kazanamadı diye üzülmemeli. Zaten hiçbir yarışmada kimse kazanamadı diye üzülmemeli. Amerika'da bir Grammy almak, Türkiye’ye yakışır diye düşünüyorum. Çocukluktan beri amacım sağlam bir ingilizce albüm yapmak. Ben çıtayı hep yüksek tutarım. Belki de Grammy almam lazım. Bu benim hayalim... Neden iddialı değiliz ki zaten?'' ifadelerini kullandı. Sertab Erener, 2003 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Everyway That I Can adlı şarkısıyla birinci olmuştu.

"TÜRKİYE'DE İLK POP&RAP DÜETİNİ CEZA İLE BEN YAPTIM"

"Türkiye'de ilk pop&rap düeti Ceza ile ben yaptım. o dönem için bu bir tabuydu. Müzikte başarısız olmamızın nedeni de bu, üstüne yeni şeyler ekleyip geliştirememek. Shakira’nın ilk albümüne bakın mesela bizim altyapımızı ve soundları alıp yapmış, geliştirmiş. Bizi destekleyen bir altyapı ve sektördeki büyük patronlar sanatçıların geleceği için bir şeyler katan insanlar olmalı. Sanatçı evet ama ekipte iyi olmalı... Edis mesela bu örneğe uygun. Kendini geliştirmiş, bir tarzı var, danslar ediyor. Kendi iyi ama ekibide çok iyi” diyerek sözlerine devam eden Güneş, müziğin bir ekip işi olduğunun altını çizdi.

GENÇ KUŞAĞA REHAVET UYARISI

"İki tane milyon izlenen şarkıyla star olunur mu?" sorusuna da aynı samimiyetle yanıt veren başarılı sanatçı, "Asla olunmaz. Sanat ve kariyer bir bahçe ve o bahçeye güzel tohumlar ekmeniz şart. Buda bir süreç işi, sabır işi... Asla olunmaz'' sözleriyle genç şarkıcıların rehavete kapılmaması gerektiğini savundu.

RÖPORTAJ SONUNDA ANLAMLI MESAJ

Son olarak bir muhabirin "Yarın başka bir hayata uyanacak olsanız nasıl bir hayata uyanmak isterdiniz?" sorusu karşısında kısa süre duraksayan ve "Bu nasıl bir soru?" tepkisi ile şaşkınlığını gizleyemeyen Burcu Güneş, "Sıcak bir iklimde, yeşillikler içinde dinlenmek gibi bir arzum var. Son zamanlarda çok gerildik. Açıkçası böyle bir güne uyanmak isterdim. Bir de kadınların, çocukların ve hayvanların hak ettikleri değeri gördükleri bir dünyaya uyanmak isterdim" cevabını verdikten sonra sahnedeki yerini almak üzere röportajı noktaladı.Yazın moda rengi sarı elbisesi ile çıktığı Yeni Gazino sahnesinde kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatan başarılı sanatçı, enerjisi ve performansı ile sanat severlerden tam not almayı başardı.

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