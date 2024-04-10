Burcu Güneş’ten kadın meslektaşlarına tam destek

Sözü ve bestesi Çağın’a ait parçanın aranjesinde ise Arem Özgüç ve Arman Aydın imzası var. Spotify’in müzik dünyasındaki cinsiyet eşitliğini desteklemek için hazırladığı Equal listesinin de Nisan ayı elçisi Burcu Güneş oldu.

Burcu Güneş ses getiren yeni parçası “Sen ve Ben” ile Nisan ayı boyunca listenin kapağında yer alacak. Global’de çok ilgi gören Spotify Equal teması, kadınların her alanda olduğu gibi müzikte de birbirlerini desteklemeleri üzerine kurulu olduğunun üstüne basan Güneş "Bu fırsatı kariyerine devam eden kadın meslektaşlarımı da desteklemek için kullanmak istiyorum" dedi.

Güneş bu misyon ile Nisan ayı boyunca Equal listesinde yer alan diğer kadın sanatçıların eserlerine de sayfasında yer veriyor olacak.

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