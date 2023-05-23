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Burcu Güneş rekor kırdı

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, TikTok’ta rekor kırdı. İşte detaylar...

Burcu Güneş rekor kırdı

"Benim Yolum" adlı albümü ile müzik kanalları, radyolar ve dijital platformlarda adından söz ettiren Burcu Güneş, TikTok’ta rekor kırdı.

 Burcu Güneş rekor kırdı

Albümündeki “Gülümse” adlı şarkısına 2 günde 4 milyon video çekildi.

Burcu Güneş rekor kırdı
Gelen tepkilerden ve ilgiden çok mutlu olduğunu söyleyen ünlü sanatçı; "Şarkımın adı gibi hep gülelim güldürelim." dedi.

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