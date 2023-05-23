 Burcu Güneş rekor kırdı

"Benim Yolum" adlı albümü ile müzik kanalları, radyolar ve dijital platformlarda adından söz ettiren Burcu Güneş, TikTok’ta rekor kırdı.

Albümündeki “Gülümse” adlı şarkısına 2 günde 4 milyon video çekildi.



Gelen tepkilerden ve ilgiden çok mutlu olduğunu söyleyen ünlü sanatçı; "Şarkımın adı gibi hep gülelim güldürelim." dedi.

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