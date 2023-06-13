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Sertab Erener'in değişimi!

Ünlü şarkıcı Sertab Erener'in yüzündeki değişim dikkat çekti. İşte haberin detayları...

Sertab Erener'in değişimi!

Son dönemde yaptırdığı estetik işlemlerle gündeme gelen Sertab Erener yıllara meydan okuyor.

Sertab Erener'in değişimi!
58 yaşındaki ünlü şarkıcı önceki gün konser öncesi çektiği selfie pozu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Yüzündeki değişim dikkat çeken ünlü sanatçının bu kez gözaltı ışık dolgusu ve kaşlarını kaldırttığı iddia edildi. (Hürriyet)

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