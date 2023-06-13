Sertab Erener'in değişimi!

Son dönemde yaptırdığı estetik işlemlerle gündeme gelen Sertab Erener yıllara meydan okuyor.



58 yaşındaki ünlü şarkıcı önceki gün konser öncesi çektiği selfie pozu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Yüzündeki değişim dikkat çeken ünlü sanatçının bu kez gözaltı ışık dolgusu ve kaşlarını kaldırttığı iddia edildi. (Hürriyet)

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