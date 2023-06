 Sertab Erener'den anlamlı proje

Bepanthol Baby hem bebekleri hem iyiliği büyüten projesi İyiliğe Ninniler’in kapsamını da büyütmek için harekete geçti. Dijital dinleme gelirlerini AÇEV’in depremden etkilenen yerleşimlerdeki çalışmaları için desteğe dönüştüren Bepanthol Baby, Sertab Erener’in eşsiz sesiyle İngilizce ninnileri yeni bir albümde derledi. İyiliği global çapta büyütebilmek için yurtdışındaki ebeveyn ve bebeklere ulaşacak albüm Apple Music, Spotify ve Youtube’da erişime sunuldu.



Pişik önleyici merhemiyle bebeklerin esenliğini ve uyku kalitesini artırmayı hedefleyen Bepanthol Baby, Sertab Erener ile hazırladığı İyiliğe Ninniler albümünün ardından şimdi de en sevilen İngilizce şarkıların ninni versiyonlarından oluşan yeni bir albüme imza atıyor. Dijital dinleme gelirleri AÇEV’in depremden etkilenen yerleşim alanlarında hayata geçirdiği çalışmaları için fona dönüşen projenin iyiliği global çapta büyütebilmesi için bu kez İngilizce ninniler seslendirildi.

Sertab Erener’in eşsiz sesiyle beş İngilizce ninnin yeniden derlendiği Bepanthol Baby Lullabies Spreading Goodness albümünde; Brahms Lullaby, Twinkle Twinkle Little Star, All The Pretty Little Horses, Here Comes The Sun, Rock a Bye Bye ninnileri yer alıyor.



Here Comes The Sun 30 Haziran’da, All The Pretty Littl Horses 7 Temmuz’da, Twinkle Twinkle Little Star ve Rock a Bye Bye ise 14 Temmuz’da bu platformlarda ücretsiz olarak dinleyicilerle buluşacak.



BEBEKLERİ POZİTİF HİKAYELERLE BÜYÜTEN NİNNİLER

Bebeklerin algılarının doğdukları ilk aylardan itibaren şekillendiği ve dünyayı duyduklarından öğrendikleri bilgisinden hareket eden Bepanthol Baby, ninnilerdeki anlatıyı uzman pedagoglarla, melodilerini koruyarak, pozitif dili ve günümüzün öne çıkan toplumsal değerlerini yansıtacak şekilde yeniden düzenledi; “Sev bostancı danayı, o da yesin lahanayı” dediği Bepanthol Baby İyiliğe Ninniler albümünün ilki 2022’de yayınladı.

Sertab Erener’in seslendirdiği ilk albümde Erener’e Can Bonomo, Öykü Karayel ve Sezen Aksu da birer ninnide eşlik etti. Dijital dinleme gelirleri AÇEV’in Anne ve Baba Destek Programlarına bağışlanan proje kapsamında ebeveynlere çocuklarının gelişimini destekleme noktasında ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına katkı sağlanmış oldu.



Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Pazarlama Direktörü Tuna Demiralp, “Bepanthol Baby olarak bebekler ve ebeveynlerinin hayatı için yarattığımız değeri bir adım ileri taşımak istedik. Ürünümüzle çocukların uyku ritüelinin bir parçası olurken ebeveynlere ve çocuklarına dokunan bir iyilik hareketi yaratmayı amaçladık. Hem bebekleri hem de iyiliği büyüten projemizi hayata geçirdik; İyiliğe Ninniler. Ne mutlu ki bu amacımız için Sertab Erener, Can Bonomo, Öykü Karayel ve Sezen Aksu gibi değerli isimlerle bir araya geldik. 12 ninniyi melodilerini koruyarak daha eşitlikçi, kapsayıcı ve empati içeren ifadelerle yeniden yorumladığımız İyiliğe Ninniler albümümüzü yayınladık. Ebeveynlerin sık sık başvurduğu dijital platformlara yüklediğimiz bu ninnileri bebekler dinledikçe, başka bebeklerin de sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefledik. Bu amacımız için dijital dinlenme gelirlerini AÇEV için bağışa dönüştürdük. İnanıyorum ki Bepanthol Baby ile İyiliğe Ninniler hem bebeklerin hem de ebeveynlerin hayatına dokunmaya devam edecek” dedi.



Sertab Erener “İyiliği de bebekleri de büyüten bu projenin bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor. İki yıl önce değişen dünyanın gerçeklerine uygun olarak ifadeleri düzenlenen ninnileri seslendirmiştik. Elde edilen gelirlerin AÇEV’e desteğe dönüşmesiyle ebeveyn ve bebeklerin hayatında her anlamda iyiliğe odaklanan bir proje oldu. Yaşadığımız depremlerin yaralarını sarmak adına projemizi, iyiliği büyütmek için çalışmaya başladık. Hazırladığımız İngilizce ninniler ile desteği global çapta büyütmeyi hedefledik. Bu albümümüzün dijital dinlenme gelirleri AÇEV’in depremden etkilenen yerleşimlerdeki çalışmalarına katkıya dönüşüyor. Ninnilerin keyifle dinlenmesini, iyiliği hep birlikte büyütmesini umuyorum.” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.