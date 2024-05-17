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Marriott International, Türkiye'de otelcilik eğitimine yeni bir soluk getiriyor

Marriott International, Türkiye'deki otelcilik eğitimine yenilikçi bir yaklaşım getirerek "Marriott Yeni Nesil" projesini başlatıyor. Bu proje kapsamında, Türkiye genelindeki sekiz ana Marriott otelinin yönetimleriyle iş birliği yapılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan özel bir lise programı başlatılacak.

Marriott International, Türkiye'de otelcilik eğitimine yeni bir soluk getiriyor

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde bulunan ve tanınmış oteller arasında yer alan Sheraton, JW Marriott, Marriott, Le Meridien, Ritz-Carlton ve St. Regis gibi markaların yönetimleri, "Bay ve Bayan Marriott" adaylarını yetiştirmek üzere 50. Yıl Lisesi'nde 2 özel sınıf oluşturacaklar. Bu sınıflarda, öğrenciler okul yılı boyunca sekiz farklı otelde rotasyon yaparak Marriott markasının işleyişini deneyimleyecekler.

Proje, gelecek eğitim-öğretim döneminde 60 öğrenci ile başlayacak ve zamanla kapasitesini artırarak, 4 yıllık lise eğitimi boyunca 700 nitelikli mezun yetiştirmeyi hedefliyor. Programın ayrıntılı müfredatı, Marriott International markasının tüm yönlerini kapsayacak şekilde belirlenecek ve öğrencilere pratik ve teorik bilgiler sunulacak.

Marriott International, Türkiye'de otelcilik eğitimine yeni bir soluk getiriyor

Bu programın en dikkat çekici yanlarından biri, mezuniyet sonrasında öğrencilere belirlenen otellerde iş garantisi verilmesi. Böylece, Marriott markası için yetiştirilmiş deneyimli bir iş gücü oluşturularak sektöre katkı sağlanacak.
Marriott Yeni Nesil projesi, sadece markaya sadık bireylerin yetişmesine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda eğitim alanında bir örnek teşkil ederek diğer kurum ve okullara da model olacak.

Bu proje, Türkiye'deki otelcilik sektöründe önemli bir adım olarak değerlendirilirken, sektördeki iş gücü ihtiyacına ve eğitim kalitesine katkı sağlayacak.

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