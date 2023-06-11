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Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu?

Reyting rekortmeni "Kuruluş Osman"ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in geçen günlerde hem dizisinin yapımcısını, hem de dizinin resmi adresini takipten çıkması dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kuruluş Osman” dizisi 14 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek 130. bölümüyle 4. sezonunu noktalayacak. Diziyle el sıkıştığı günden beri projenin 5 sezon sürmesi üzerine plan yapan başrol oyuncusu Burak Özçivit‘in geçen günlerdeki bir davranışı, attığı her adımı talip eden hayranlarını çok şaşırttı.

Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu?

Burak Özçivit Instagram sayfasından hem dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ‘ı, hem de dizinin resmi adresini takipten çıktı. Ünlü oyuncunun diziye ait fotoğrafları kaldırması da dikkat çekti.

Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu?

Bu davranışının sebebi merak konusu olan Özçivit’in final bölüm senaryosu yüzünden sinirlendiği öğrenildi. Kulislerde konuşulan iddialara göre ünlü oyuncu senaryoda kendisinin geri planda kaldığı kilit bir sahneden rahatsız oldu ve öfkelenip sosyal medyada yapımcıyı takipten çıktı.

Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu?

Yaşanan kriz senaryoda değişiklik yapılmasının ardından çözüldü. Burak Özçivit daha sonra takipten çıktığı hesapları yeniden listesine ekledi.

Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu?

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