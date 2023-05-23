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Burak Özçivit’le sanal stüdyo ortamında çekim

Türkiye’de erkek modasının öncü markası Altınyıldız Classics, Burak Özçivit ile birlikte 2023 Yaz sezonu koleksiyonunun tanıtımı için yenilikçi bir çalışmaya imza attı. Marka, fotoğrafçı ve yönetmen Koray Birand ile yeni nesil bir teknoloji olan sanal prodüksiyon stüdyosunda İlkbahar – Yaz 2023 çekimini gerçekleştirdi.

Burak Özçivit’le sanal stüdyo ortamında çekim

Avrupa’nın en büyük “virtual production” stüdyolarından olan 35 metre genişliğe ve 5 metre yüksekliğe sahip 180 derece led ekranlarda 15120x2160 piksel çözünürlük desteği sunan Orion EMN XR stüdyosunda çekilen sahnelerde arka planda yansıtılan görüntüler ile gerçekçi bir ortam yaratılmasına olanak sağlandı.

Burak Özçivit’le sanal stüdyo ortamında çekim

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı moda çekiminde, sanal prodüksiyon teknolojisiyle modellerin arka planında yer alan dev ekrana bazen sahil bazen ise şehir içinde bir ortam yansıması kullanıldı.

Burak Özçivit’le sanal stüdyo ortamında çekim

Türkiye’de ilk defa kullanıldı

Türkiye’de bir marka tarafından ilk defa kullanılan sanal prodüksiyon teknolojinin yanı sıra daha gerçekçi sahneler yaratmak ve kumsal etkisi vermek amacıyla stüdyo zeminine yaklaşık 10 ton kum döküldü. Bu kumsal ortamı, daha sonra led ekranda yansıtılan sahil görüntüleri ile birleştirilerek daha gerçekçi fotoğraf kareleri yaratıldı.

Burak Özçivit’le sanal stüdyo ortamında çekim

Prodüksiyon tamamlandığında Burak Özçivit’in reklam yüzü olduğu yaz kreasyonu için muhteşem sahil görüntüleriyle ahenk içinde bir Altınyıldız Classics moda çekimi elde edildi.

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