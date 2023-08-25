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Set için İstanbul'a gelen Burak Özçivit Bodrum'da tatilde olan eşi Fahriye Evcen'e seslendi

Set için İstanbul'a gelen Burak Özçivit Bodrum'da tatilde olan eşi Fahriye Evcen'e seslendi. İşte detaylar...

Set için İstanbul'a gelen Burak Özçivit Bodrum'da tatilde olan eşi Fahriye Evcen'e seslendi

Burak Özçivit, Etiler Saruhan çıkışı görüntülendi. Set sonrası çorba içmeye geldiğini söyleyen oyuncu, yeni projesi Berber hakkında gelen sorulara, "Daha çok taze bir proje. Hızlı bir şekilde sete girdik, çekimlerimiz başladı. Proje ile ilgili daha fazla detay vermeyeyim şimdi" dedi.

Set için İstanbul'a gelen Burak Özçivit Bodrum'da tatilde olan eşi Fahriye Evcen'e seslendi


Kuruluş Osman dizisinin de yeni sezona başlayacağını müjdeleyen Özçivit, "Kuruluş Osman dizimiz de yakında sete çıkacak. Bu sezon artık devlet olmak için bir mücadele verilecek. Çok güzel, sürpriz bir sezon bekliyor sevenlerimizi" dedi.

Set için İstanbul'a gelen Burak Özçivit Bodrum'da tatilde olan eşi Fahriye Evcen'e seslendi

Yaz boyunca eşi Fahriye Evcen ve çocukları ile Bodrum’da tatil yapan oyuncu, "Çok güzel geçti tatilimiz. Çocuklar ile bolca vakit geçirdim. Ben setlerden dolayı döndüm ama onlar hala orada. Ailemi çok özledim. Yoğunluktan dolayı gidemiyorum, dedim artık gelin” dedi. Çocukları ile ilgili de konuşan Özçivit “Acayipler şu an. O kadar ufak ki şimdi Karan’ın kardeşi, bu yüzden de aralarında bir kıskançlık olmuyor" diye konuştu.


Set için İstanbul'a gelen Burak Özçivit Bodrum'da tatilde olan eşi Fahriye Evcen'e seslendi
ZATEN GEREKLİ CEVABI VERDİM
Amerikalı model Angelina Michelle, Instagram hesabından oyuncu Burak Özçivit ile görüntülü görüşmesini paylaşmıştı. Üzerine de İngilizce "Türkiye'yi seviyorum" diye yazmıştı. Bu görüntü sosyal medyada yayılınca Burak Özçivit "Yeter artık bizi rahat bırakın" diyerek gerçek görüntüyü yayınlamıştı. Bunun hatırlatılması üzerine ise “Zaten gerekli cevabı verdim. İyi geceler arkadaşlar” dedi.

Set için İstanbul'a gelen Burak Özçivit Bodrum'da tatilde olan eşi Fahriye Evcen'e seslendi

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