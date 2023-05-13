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Bülent Şakrak oğlunu koluna kazıttı

Bülent Şakrak, altı yaşındaki oğlu Ali'nin ismini koluna kazıttı. İşte detaylar...

Bülent Şakrak oğlunu koluna kazıttı

Bülent Şakrak, oğlu Ali'nin ismini koluna kazıttı.

Bülent Şakrak oğlunu koluna kazıttı
Ceyda Düvenci'yle çıkan boşanma iddialarını yalanlayan oyuncu, dövme yaptırdığı anları Instagram'dan paylaştı.

Bülent Şakrak oğlunu koluna kazıttı
Şakrak, oğlunun da yanında olduğu o anlar için, "Yaptığına, yazdığına, ömürlük ilk saygı duruşum sayılsın bu eserin. Bir gün okursun belki diye de unutmadan söyliyim, hiç acımadı gerçekten, sana yalan söylemedim, söylemem" diye yazdı.

 Bülent Şakrak oğlunu koluna kazıttı

 

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