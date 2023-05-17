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Bülent Kaya Budva’dan gelen delegasyonu misafir etti

Montenegro’nun (Karadağ) gözde turistik sahil kentlerinden olan Budva şehrinden gelen kültür ve turizm heyetini ünlü turizmci Azka Otel’in sahibi Bülent Kaya Bodrum’da otelinde ağırladı.

Bülent Kaya Budva’dan gelen delegasyonu misafir etti

Montenegro’da yatırımları bulunan Bülent Kaya iki şehir arasında çok ortak özellikleri bulunmasından dolayı Bodrum Belediyesi ile Budva Belediyesi arasında turizm elçiliği yaparak köprü oldu. İki yıl önce başlayan dostluk ziyaretleri geçen yıl Bodrum kültür ve turizm heyetinin ziyareti ile temeller atılmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Montenegro’dan bir heyet yine Bodrum’u ziyaret ederek turizmci Bülent Kaya’nın misafiri oldu ve yeni projeler konuşuldu.

Bülent Kaya Budva’dan gelen delegasyonu misafir etti

Danışman Maida Gorcevic, Eski Tarım, Orman ve Su Bakanı Aleksandar Stijovic, Mülkiyet, Yatırım Temsilci Sekreteri Av. Jovana Radulovic, Akademija Başkanı Aleksandar Franeta, Danilovgrad Belediye Başkanı Aleksandar Grgurovic ve Danilovgrad Belediye Başkan Yardımcısı Marija Radonjic’den oluşan heyet Bodrum resmi makamlarından kaymakamlık, belediye başkanlığını ziyaret ettiler.

Bülent Kaya Budva’dan gelen delegasyonu misafir etti

İki turizm şehri arasında kurulacak dostluk köprüsünün öneminin konuşulduğu ziyarette; Bodrum’un ve Budva’nın turizm ve ekonomi yönünden potansiyellerine ve benzerliklerine vurgu yapıldı. 2 gün boyunca Bodrum’da bulunan heyet bir dizi görüşme yaptı. Ziyaretin ardından toplu fotoğraf çektirildi. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret eden heyet daha sonra Bodrum Kalesini gezdi.

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