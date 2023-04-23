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Bodrum'da Candan Erçetin rüzgarı

Türk müziğinin güçlü sesi Candan Erçetin, önceki gün Titanic Luxury Collection Bodrum’da sahneye çıktı.

Bodrum'da Candan Erçetin rüzgarı

 

Deprem dolayısıyla uzun bir sürenin ardından ilk kez sahneye çıkan Candan Erçetin, kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti yaşattı.

Bodrum'da Candan Erçetin rüzgarı

Geçmişten günümüze dillere pelesenk olan birçok şarkısını seslendirerek kendisini dinlemeye gelenlere keyif dolu anlar yaşatan Candan Erçetin, 2 saat boyunca sahnede kaldı.

Bodrum'da Candan Erçetin rüzgarı

Şarkılarının yanı sıra giydiği 2 sahne kostümüyle de göz kamaştıran Candan Erçetin'i dinlemeye gelenler arasında; Ragıp Savaş, Yağmur Tanrısevsin, Dilay Korkmaz, Dilara Korkmaz ve Merve İpek Öztürk yer alıyordu.

Bodrum'da Candan Erçetin rüzgarı

“Yıldızların Altında” müzikalinde birlikte sahne aldığı sanatçı dostu Ragıp Savaş’ın sahneye gelmesi ile keyifli dakikalar yaşayan Erçetin, eski günleri anarak “Yıldızların Altında” şarkısını birlikte söyledi.

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