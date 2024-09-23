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Beren Saat'ten Tomris Giritlioğlu'na veda mesajı

Beren Saat'ten Tomris Giritlioğlu'na veda mesajı. İşte detaylar...

Beren Saat'ten Tomris Giritlioğlu'na veda mesajı

'Çemberimde Gül Oya', 'Ihlamurlar Altında', 'Hatırla Sevgili' ve 'Asi' gibi dizilerde imzası bulunan, yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, hayatını kaybetti.

Beren Saat'ten Tomris Giritlioğlu'na veda mesajı
Beren Saat, yönetmene veda paylaşımı yaptı. Saat, "İçimdeki hiç büyümeyen çocuk kadını gören ilk insan sendin bu dünyada. İlk sinema filmim, 35 mm’nin sesini ilk duyduğum an, Eleni, hikayemiz… Benim için ettiğin kavgalar, bana olan sonsuz inancın, keşfetmemize yardımcı olduğun içimizdeki güçlü kadınlar, her hikaye oluşumunda bizi davet ettiğin entellektüel dost sohbetleri, senaryo tatillerimiz, derin sohbetler ederek sabahlamalar, kahkahalar, beklenmedik gözyaşları, Türkiye’nin belleği olan hikayerde en yakın dostlarımı bulmam… Senden ne çok şey öğrenmişim. Hediye ettiğin saat, çalışma masamın yanında bana güç veriyor. Bu ülkede bir şeyleri değiştirebilme umudumuzun olduğu yıllardaki gibi çalışıyorum her senaryoya. "Tomris Hanım’ı kaybetmişiz" cümlesini duyduğumdan beri bir acı çağlıyor içimde ama ağlamıyorum, ağlarsam sihir bozulur" dedi.

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