 Doğukan Manço'dan babası Barış Manço itirafı!

Hülya Koçyiğit’in her pazar TRT 2 ekranlarında yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programının bu haftaki konuğu, sunucu, aranjör ve DJ Doğukan Manço oldu.

Bayram anılarına dair bir soruya yanıt veren Manço, "Size güzel bir bayram seyahati anısı anlatmak isterdim ama babamın iş hayatı sebebiyle öyle bir bayram anım ne yazık ki olmadı. Genelde babam bir programda olduğunda bayram günlerini evde annemizle geçirirdik. O yüzden benim anlatacak bir bayram anım yok. Bayramları babamızla ayrı geçirirdik. Bu benim için hüzünlü aslında. Biz babamızı televizyondan izlerdik." dedi.



Babası Barış Manço’nun ülkeye büyük katkılar sunduğunu ve bir kültürü devam ettirmek istediğini belirten Manço, "Babam hep 'Ben sizin şarkılarınızı söylüyorum.' derdi, çünkü bizden ve kültürümüze ait olan şeyleri harmanladı. O da bir nevi Gençliğe Hitabe aslında, 'Bakın geçmişiniz bu, geleceğimiz bu.' diyor parçalarıyla." ifadelerini kullandı.

"Şu anda karşında olsaydı ona ne söylemek isterdin?" sorusuna ise, "Beni eğitmeye başlamıştı, şu an yaşasaydı muhtemelen hayatlarımızı beraber götürüyor olurduk. Kamera olsun, stüdyo olsun bana öğretmeye başlamıştı. Çok erken kaybettik ama çok hızlı yaşadı, aktif ve kalıcı yaşadı. Bugün hala bir bayram gününde onun şarkısını nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Ben de babam gibi duramam, durduğumda suçluluk duygusu başlar bende." yanıtını verdi.

Babasını kaybettikten sonra müziğe ve medyatik her şeye küstüğünü ve yurt dışına gittiğini belirten sanatçı, "’Sonra dedim ki Doğukan, içinde yarım kalan ne varsa devam et.’ 2007’den sonra müzik hayatıma yeniden devam ettim. Babama da küsmüştüm beni bırakıp gittiği için. Onunla da barıştıktan sonra 'Ben babamın şarkılarıyla ilerleyeceğim.' dedim." açıklamalarında bulundu.

Günümüz rap müziğini değerlendiren Manço, "Bazen ben de günümüz müziğini yapsam, daha çok kaşem olsa diye düşünüyorum, zaten yapsam yaparmışım ama yapamadım, oraya gidemedim. Günümüz rapçileri rap müzik yapmıyor. Bir kere zaten yapılış amacının çok tersinde gidiyor. Rap müzik dediğimiz ritmik şiirdir. İsyan olsun, acı olsun, bir şey anlatır size. Geldiğimiz noktada, birkaç kafiyeli sözün peş peşe okunmasından ibaret olmaya başladı." dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.