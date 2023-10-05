Bereket Döner’e taze kan: Pazarlama İletişimi Müdürlüğü’ne Nihan İnal getirildi

Türkiye’nin en büyük ve köklü döner üreticilerinden Bereket Döner’in pazarlama iletişimi Nihan İnal'a emanet edildi. İnal, Bereket Döner Pazarlama İletişimi Müdürü pozisyonuyla gıda ve döner sektörüne geri döndü.

Nihan İnal kimdir?

1985 İstanbul doğumlu olan Nihan İnal, 2002 yılında Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başladı. 6 yıllık gazetecilik geçmişinin ardından, Kasap Döner Kurumsal İletişim Müdürü olarak gıda ve döner sektörüne giren İnal, başta İBB Beltur A.Ş., Avva ve Altur Turizm gibi firmalar olmak üzere birçok kuruluşta Kurumsal İletişim Müdürü ve basın danışmanlığı pozisyonlarında görev aldı. Nihan İnal Bereket Döner’in bütün kurumsal iletişim ve pazarlama iletişimi fonksiyonlarından, şirketin medya ilişkileri stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasından sorumlu olacak.

Bereket Döner hakkında

1988 yılında Beyoğlu’nda küçük bir işletme olarak yola çıkan Bereket Döner, kısa zamanda hizmete açtığı şubelerinde günde 1,5 ton döner satışına ulaşmış, 1998 yılında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye’nin ilk hazır döner üretim tesisini kurmuş, böylelikle geleneksel Türk dönerini dünyada hak ettiği yere taşıma hedefi ile hızla büyümüştür. Bugün geleneksel Türk dönerinin dünyadaki sözcüsü ve savunucusu vizyonu ile yoluna devam eden Bereket Döner, dünyanın en büyük döner üreticilerinin arasında yer almaktadır. 2015 yılı Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları araştırmasında İkinci 500 listesine adını yazdıran Bereket Döner, 35’inci yılını kutladığı bugün, Türkiye’nin 81 ilinde 80 ’den fazla şubesiyle hizmetlerini sürdürmektedir.

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