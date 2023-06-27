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Aslıhan Güner'in gözleri bakın neden doldu?

Ünlü çift Aslıhan Güner-Mert Kılıç çifti önceki gün Metropol İstanbul’daydı. Güner'in gözleri bakın neden doldu?

Aslıhan Güner'in gözleri bakın neden doldu?

Aslıhan Güner-Mert Kılıç çifti önceki gün Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdılar. The Galliard Brasserie’de baş başa keyifli bir yemek yiyen çift daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aslıhan Güner'in gözleri bakın neden doldu?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı anlatan ‘Zübeyde’ filmiyle beyazperde de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aslıhan Güner, film hakkındaki yöneltilen sorular üzerine; “Oynadığım en anlamlı karakterlerin başında geliyor. Karaktere hazırlanırken Zübeyde Hanım'ın hayatını anlatan 5 kitap okudum. Bazı sahneler var ki verilen mücadeleyi anlatan, göz yaşlarınıza hakim olamayacaksınız. İstikbal ve hürriyet uğruna tüm zorluklara göğüs gerip ülkemizin kurucusunu yetiştirmiş bir ana… Filmin çekimleri bitse de anlatırken dahi duygulanıyorum. O anlara geri dönüyorum… Ne mutlu ki bana böylesine önemli bir karakter ile izleyici karşısında olacağım” dedi.

Aslıhan Güner'in gözleri bakın neden doldu?

Zübeyde Hanım hakkında yöneltilen soruları cevaplarken, gözleri dolan Aslıhan Güner’e eşi Mert Kılıç’ın destek olması dikkatlerden kaçmadı. Çift, gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından alışveriş turuna çıktı.

Aslıhan Güner'in gözleri bakın neden doldu?

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