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Aslıhan Güner: 'Zübeyde' filminin yeri bambaşka

Yeni projesi 'Zübeyde' filmi için gün sayan başarılı oyuncu Aslıhan Güner, önceki gün Metropol İstanbul'da görüntülendi.

Aslıhan Güner: 'Zübeyde' filminin yeri bambaşka

Makyajsız, duru güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner, yeni projeler için senaryo okuduğunu ifade etti.

Aslıhan Güner: 'Zübeyde' filminin yeri bambaşka

Yaz aylarını çalışarak geçirdiğini söyleyen Aslıhan Güner, ''Zübeyde hanımı canlandırdığım filmin vizyon tarihi yaklaşıyor. Çok duygu yüklü, izleyenlere bir kez daha gurur yaşatacak bir film oldu. Birçok önemli karaktere hayat verdim ama bu proje benim için bambaşka bir öneme sahip.'' dedi.

Aslıhan Güner: 'Zübeyde' filminin yeri bambaşka

Daha sonra alışveriş turuna çıkan Aslıhan Güner, mağazaları dolaşarak, yeni sezon ürünlerini inceledi.

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