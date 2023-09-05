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Aslıhan Güner: Zübeyde Hanımı canlandırmak gurur verici

Başarılı oyuncu Aslıhan Güner’in, ulu önder Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın gençliğinden yaşlılığına tüm dönemlerine büyük bir başarı ile hayat verdiği “Zübeyde Analar ve Oğullar” filmi 20 Ekim’de Türkiye ile birlikte tüm dünyada vizyona girecek.

Aslıhan Güner: Zübeyde Hanımı canlandırmak gurur verici

Yer aldığı birbirinden başarılı yapımlarla gündemden düşmeyen yetenekli oyuncu Aslıhan Güner bu defa sevenleri ile çok farklı ve gurur verici bir rol olan “Zübeyde Hanım” aracılığıyla buluşacak.

Aslıhan Güner: Zübeyde Hanımı canlandırmak gurur verici

Cumhuriyetin 100.yılında “Zübeyde Analar ve Oğullar” gibi özel ve gurur verici bir projede yer almanın gururunu yaşayan başarılı oyuncu Aslıhan Güner “Cumhuriyet tarihimizde çok özel bir yere sahip olan “Zübeyde Hanım” gibi başarılı bir kadını canlandırmak benim için gerçekten gurur verici. Kariyerimde bana bu kadar heyecan ve gurur veren sayılı işler arasında yer alan bu güzide film için uzun hazırlıklar ve çalışmalar yaptım. Umarım filmi izlediğinde seyircimizin de takdirini kazanırım.” dedi.

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