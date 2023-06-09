Aslıhan Güner ile Mert Kılıç'tan romantik evlilik yıl dönümü kutlaması

Aslıhan Güner ile Mert Kılıç, evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı. Çift, evliliklerinin 10'uncu yıl dönümünü Antalya'da kutladı.



Kılıç, eşiyle çektirdiği karelere, "Seninle birlikte yaşlanmak, seninle sonsuza dek yaşamak. Seni çok seviyorum" diye yazdı.



Güner ise, "Şuraya evliliklerinin 10. yılını kutlayan birilerini bırakalım... 10 mutlu yıl seninle sevgilim... Bin şükürle..." notunu düştü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.