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Aslıhan Güner ile Mert Kılıç'tan romantik evlilik yıl dönümü kutlaması

10 yıl önce evlenen Aslıhan Güner ile Mert Kılıç, evlilik yıl dönümlerini Antalya'da kutladı. İşte detaylar...

Aslıhan Güner ile Mert Kılıç'tan romantik evlilik yıl dönümü kutlaması

Aslıhan Güner ile Mert Kılıç, evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı. Çift, evliliklerinin 10'uncu yıl dönümünü Antalya'da kutladı.

Aslıhan Güner ile Mert Kılıç'tan romantik evlilik yıl dönümü kutlaması
Kılıç, eşiyle çektirdiği karelere, "Seninle birlikte yaşlanmak, seninle sonsuza dek yaşamak. Seni çok seviyorum" diye yazdı.

Aslıhan Güner ile Mert Kılıç'tan romantik evlilik yıl dönümü kutlaması
Güner ise, "Şuraya evliliklerinin 10. yılını kutlayan birilerini bırakalım... 10 mutlu yıl seninle sevgilim... Bin şükürle..." notunu düştü.

 

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