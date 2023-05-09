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Aslıhan Güner eşi Mert Kılıç ile evliliğini anlattı

Aslıhan Güner, 2013 yılında evlendiği Mert Kılıç'a olan aşkını anlattı. İşte haberin detayları...

Aslıhan Güner eşi Mert Kılıç ile evliliğini anlattı

Aslıhan Güner, BeStyle dergisine konuştu.

Aslıhan Güner eşi Mert Kılıç ile evliliğini anlattı

Oyuncu, "Uzun yıllardır senin gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile güzel bir evliliğiniz var. Bizim de sizinle tanışıklığımız bir hayli eskiye dayanıyor, çoğu etkinliğimize daima birlikte katıldınız ve çok da keyif kattınız. İki oyuncunun aynı evde yaşadığı zorluklar ne sence?" sorusuna,

Aslıhan Güner eşi Mert Kılıç ile evliliğini anlattı

"Sizlerle olmak bizim için de hep mutluluktu, hep çok keyif aldık. İki oyuncu olarak genellemeyi tercih etmem fakat bizde tek sorun eğer takvimlerimiz uymazsa birbirimize olan özlemimiz oluyor. Şehir dışı işlerde ya da aynı şehirde dahi olsanız oyunculuk neredeyse tüm hayatınızı kapsayan bir meslek. Bu yüzden sizi anlayan, destek olan bir eş çok kıymetli. Bu anlamda her şükrettiğim, hayatımı kolaylaştıran, destek olan bir eşe sahibim. İkimizin de oyuncu olmasının hep olumlu etkisi oldu bizim evliliğimizde..." yanıtını verdi.

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