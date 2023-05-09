Aslıhan Güner eşi Mert Kılıç ile evliliğini anlattı

Aslıhan Güner, BeStyle dergisine konuştu.

Oyuncu, "Uzun yıllardır senin gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile güzel bir evliliğiniz var. Bizim de sizinle tanışıklığımız bir hayli eskiye dayanıyor, çoğu etkinliğimize daima birlikte katıldınız ve çok da keyif kattınız. İki oyuncunun aynı evde yaşadığı zorluklar ne sence?" sorusuna,

"Sizlerle olmak bizim için de hep mutluluktu, hep çok keyif aldık. İki oyuncu olarak genellemeyi tercih etmem fakat bizde tek sorun eğer takvimlerimiz uymazsa birbirimize olan özlemimiz oluyor. Şehir dışı işlerde ya da aynı şehirde dahi olsanız oyunculuk neredeyse tüm hayatınızı kapsayan bir meslek. Bu yüzden sizi anlayan, destek olan bir eş çok kıymetli. Bu anlamda her şükrettiğim, hayatımı kolaylaştıran, destek olan bir eşe sahibim. İkimizin de oyuncu olmasının hep olumlu etkisi oldu bizim evliliğimizde..." yanıtını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.