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Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün başrolünü paylaştığı Arayış'ın afişi yayınlandı

Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ün başrollerinde yer aldığı, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla merakla beklenen Disney+’ın yeni orijinal dizisi Arayış'ın afişi yayınlandı.

Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün başrolünü paylaştığı Arayış'ın afişi yayınlandı

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+ yeni orijinal içeriklerine Haziran ayında bir yenisini daha ekliyor. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, özgün hikaye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper’in oturduğu Arayış, 14 Haziran’da Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde aynı anda yayına giriyor. Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ün başrollerinde yer aldığı dizinin afişi de yayınlandı. Hikayesi ve kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizide ikiliye Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi önemli isimler eşlik ediyor.

  Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün başrolünü paylaştığı Arayış'ın afişi yayınlandı

Metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşır. Tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamayan Nisan, gizemli bir adam olan Tufan’ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılır. Metafizik, mutluluk, varoluş ve aşk temalarını sorgulatacak orijinal dizi Arayış, 14 Haziran’da sadece Disney+’ta…

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