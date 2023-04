Argos in Cappadocia Baharı Sanatın İyileştirici Gücü ile Kucaklıyor

Kapadokya’yı benzersiz doğasının ve kültür birikiminin tüm katmanları ile sunan Argos in Cappadocia, her mevsime özel başka bir hikâye ile yepyeni deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Argos in Cappadocia’nın hikâyesinden ve Kapadokya’nın büyülü coğrafyasından ilham alan “Artist in Residence” projesi kapsamında gerçekleştirilen Art Goes Argos programı bu sene “Art is Healing” (Sanat İyileştirir) teması ile geri dönüyor. Art Goes Argosbirçok öncü sanatçıyı, Kapadokya’nın binlerce yıldır sanatla iç içe harmanlanan atmosferinde, ilham yolculuklarına ev sahibi olmaya ve sanatın iyileştiren gücünü paylaşmaya davet ediyor.

Fotoğraf temelli üretim yapan görsel sanatçı Berk Kır’ın dahil olduğu Art Goes Argos programı, Mayıs sonunda da Art Direktör/İllüstratör Deniz Eroğlu’nu ağırlamaya hazırlanıyor. Avrupa'nın yükselen fotoğraf yetenekleri arasında yer alan sanatçı Berk Kır, Argos in Cappadocia’da geçirdiği ilham yolculuğunda deneyimlerine odaklanarak ‘’Bir Rüya Gördüm Uyumadan Önce’’ başlıklı fotoğraf serisini ortaya çıkardı. Seri, yapay zekanın belirli bir hissi üretme sınırlarını fotoğraf bağlamıyla araştıran ve temsil eden gerçek-gerçeküstü bir seyirden oluşuyor. Deniz Eroğlu’nun da katılımıyla devam eden programda bu kez Eroğlu’nun yaratıcılığını ve deneyimlerini yansıtan illüstrasyonları sanatseverlerle buluşacak.

Argos in Cappadocia, Art Goes Argos programı ilesanatçılarazengin bir tarih, eşsiz güzellikte manzaralar, yöresel ürünlerin yenilikçi tariflerle yorumlandığı menüler, farklı bir zaman ve mekân algısı yaratan otantik dokusunun yanı sıra sanatla zenginleştirilmiş bir konaklama deneyimi sunmaya devam edecek.

Argos in Cappadocia’dan bahar mevsimine özel ritüeller

Dünyanın en ilginç ve en güzel doğal güzelliklerine sahip Kapadokya’nın en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Uçhisar’da, Güvercinlik Vadisi ve Erciyes Dağı’na uzananmanzarasıyla Argos in Cappadocia, baharın gelişiyle birlikte sanatın iyileştirici gücünün yanı sıra, doğa ile bütünleşme ve tazelenme için mevsimsel deneyimler sunuyor. Kapadokya’nın ilham veren bitki örtüsünün uyandığı bu mevsimde, Argos in Cappadocia sunduğu doğa yürüyüşü ve özel bölge keşif turları ile misafirlerini Kapadokya’nın benzersiz doğası ile buluşturuyor. Kapadokya'nın canlılığı, dinginliği ve mistik atmosferine özel olarak tasarlanan masaj terapi deneyimleri, nefes egzersizi ve yoga ile başlayan sabahlar Argos in Cappadocia deneyimini bir üst basamağa taşıyor.

Argos in Cappadocia, Kapadokya’nın büyüleyici lokasyonlarından Güvercinlik Vadisi’ndeki balonların manzarası eşliğinde gün doğumu kahvaltısı ile yeni günü ve doğanın uyanışını selamlamak, ilerleyen saatlerde sevdikleriyle özel bir bahar pikniği ile mevsimin ruhunu doyasıya deneyimlemek ve bu muhteşem manzara ile sonsuzluk havuzunda rahatlamak isteyenleri davet ediyor.

Tarih, kültür ve doğa ile harmanlanan gastronomi deneyimleri

Her mevsimde doğanın renklerini kusursuz bir şekilde yansıtan Argos in Cappadocia, gastronomi meraklıları için de benzersiz deneyimler sunuyor. Tarihle yoğrulmuş özel mekânlarda, en seçkin yöresel lezzetleri modern yorumlarla deneyimleme fırsatı ve Anadolu mutfağının en özel sırlarına dair ipuçlarının keşfedileceği yemek atölyeleri ile gastronomi deneyimi büyüleyici bir atmosfere taşınıyor. “Yamaçlardaki teraslar” anlamına gelen Seki, Kapadokya’nın kültürel ve tarımsal mirasını, ilhamını bu topraklardan alan uluslararası mutfağıyla gerçek bir tat yolculuğuna dönüştürüyor.



Bölgenin mutfak mirasını korumak ve yaşatmak üzere çalışmalarına devam eden Argos in Cappadocia’da sunulan deneyimlerin en yeni sürprizi ise ünlü şef Ömür Akkor danışmanlığında açılan Nahita. Anadolu köklerinden ilham alan ve beslenen, coğrafyasına, tarihine ve kültürel devamlılığa saygılı, dünyanın yeni yüzyılında eksik olan sağduyuyu işleyen ve bunu felsefesine, hikâyesine ve tabaklarına yansıtan Anadolu mutfağının yeni yıldızı Nahita, reçeteleriyle, pişirme teknikleriyle ve sunumlarıyla da fark yaratıyor.



Hititlerle başlayan bağcılık geleneğinin sadakatle sürdürüldüğü bu kadim topraklarda, sert iklim, Kızılırmak ve tüfün yarattığı sıra dışı teruar ile beslenen üzümlerini Türkiye’nin en büyük doğal yer altı mahzenlerinden biri olan Argos Mahzen’inde; bölgenin bereketli topraklarında yetişen tüm sebze ve meyvelerini ise Güvercinlik Vadisi’ne kadar uzanan organik bahçelerinde tadabilirsiniz.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.