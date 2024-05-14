L’entrecôte De  Paris Acarkent’te kapılarını açtı

2019 yılının kasım ayında İstanbul'daki ilk şubesini Kanyon’da açan L’Entrecôte de Paris, ikinci şubesi Acarkent’te kendine özgü sosuyla pişirdiği antrkotları, damaklarda lezzete dönüşen hamburgerleri ve mekana has spesiyalleri ile misafirlerini ağırlayacak.

80 yıldan uzun bir süre önce L’Entrecôte de Paris'in kurucusu Armand Champvert’in formüle ettiği özel tarif olan cafe de paris sosunun et yemeklerine en gurme dokunuş olarak sunulduğu menü, damaklarda unutulmaz izler bırakıyor. Menüsünün yanı sıra kendine has şık ambiyansıyla göze de hitap eden mekan öğlen ve akşam yemeklerini unutulmaz kılacak.

L’Entrecôte de Paris; İstanbul Kanyon ve Acarkent’in yanı sıra ve Erciyes Radisson Blue Ski & Mountain bünyesinde de sezonluk olarak misafirlerine bu unutulmaz lezzet şölenini yaşatmaya tüm hızıyla devam ediyor.

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