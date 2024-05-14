  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

L’entrecôte De  Paris Acarkent’te kapılarını açtı

Fransa'nın meşhur L’Entrecôte de Paris, Kanyon’dan sonra Acarkent’te açıldı. Metin Şen, Gökay Deniz ve Murat Özgel ortaklığında lezzet tutkunlarını ağırlayacak olan L’Entrecôte de Paris, yeni mekanında hizmet vermeye devam edecek.

L’entrecôte De  Paris Acarkent’te kapılarını açtı

2019 yılının kasım ayında İstanbul'daki ilk şubesini Kanyon’da açan L’Entrecôte de Paris, ikinci şubesi Acarkent’te kendine özgü sosuyla pişirdiği antrkotları, damaklarda lezzete dönüşen hamburgerleri ve mekana has spesiyalleri ile misafirlerini ağırlayacak.

L’entrecôte De  Paris Acarkent’te kapılarını açtı

80 yıldan uzun bir süre önce L’Entrecôte de Paris'in kurucusu Armand Champvert’in formüle ettiği özel tarif olan cafe de paris sosunun et yemeklerine en gurme dokunuş olarak sunulduğu menü, damaklarda unutulmaz izler bırakıyor. Menüsünün yanı sıra kendine has şık ambiyansıyla göze de hitap eden mekan öğlen ve akşam yemeklerini unutulmaz kılacak.

L’entrecôte De  Paris Acarkent’te kapılarını açtı

L’Entrecôte de Paris; İstanbul Kanyon ve Acarkent’in yanı sıra ve Erciyes Radisson Blue Ski & Mountain bünyesinde de sezonluk olarak misafirlerine bu unutulmaz lezzet şölenini yaşatmaya tüm hızıyla devam ediyor.

L’entrecôte De  Paris Acarkent’te kapılarını açtı

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ayşe Kırca, babası Levent Kırca’nın hangi skeçlerini seviyor?
  Magazin

Ayşe Kırca, babası Levent Kırca’nın hangi skeçlerini seviyor?

Buray Adıyamanlılara moral oldu
  Magazin

Buray Adıyamanlılara moral oldu

Ünlü oyuncu Merve Oflaz sezonu Bodrum'da açtı
  Magazin

Ünlü oyuncu Merve Oflaz sezonu Bodrum'da açtı

Bir süre yurt dışında kalan İpek Erdem'den Türkiye itirafı!
  Magazin

Bir süre yurt dışında kalan İpek Erdem'den Türkiye itirafı!

'Dünya Varmış' sete çıktı!
  Magazin

'Dünya Varmış' sete çıktı!

Ayten Gökçer hayatını kaybetti
  Gündem

Ayten Gökçer hayatını kaybetti