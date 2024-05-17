Özsüt lezzetleri Marmaris Marina’da  

Özsüt’ün yeni lezzet durağı muhteşem manzarası ve masmavi denizi ile ünlü tatil beldesi Marmaris oldu. Marmaris Marina’nın eşsiz deniz manzarasına karşı konumuyla misafirlerine unutulmaz gün batımları yaşatmaya başlayan Özsüt, benzersiz lezzetleriyle de damaklarda iz bırakıyor.

Mavi ile yeşili kucaklayan enfes lezzetler

Özsüt lezzetleri, günün her saatinde Marmarisli lezzet tutkunlarına eşlik ediyor. 2.0 konseptli menüsünde yer alan tüm lezzetlerin misafirlerin beğenisine sunulduğu Marmaris mağazasında, Özsüt’ün alametifarikası sütlü tatlıların yanı sıra, şerbetli tatlılardan birbirinden enfes pastalara, kahvaltı seçeneklerinden yumuşacık pancakelere, tereyağlı su böreğinden dünyaca ünlü Pasta Şefi Karim Bourgi tarifiyle hazırlanan kruvasanlara, tadına doyulmaz ekmekli lezzetlerden ev yapımı makarna ve pizzalara kadar pek çok alternatif yer alıyor. Marmarislilere ve tatilcilere yaz boyunca şölen yaşatacak olan Özsüt, en taze günlük çiftlik sütü ve en kaliteli malzemelerle hazırlanan dondurmalarıyla ise yaz sıcaklarının kurtarıcısı olacak.

Özsüt dondurmasının tam zamanı!

Her daim tazeliğinden ve doğallığından hiçbir şey kaybetmeyen Özsüt dondurmaları, iklimine özel bölgelerden temin ettiği hammaddeleriyle fark yaratıyor. Gerçek lezzet ve damaklarda bıraktığı tat ile dondurma tutkunlarını etkileyen marka, dalından toplanan taze meyveler ve kuruyemişlerle menüsünü renklendiriyor.

Meyveli dondurma severlere; limonlu, kavunlu, vişneli ve muzlu; farklı tatlar arayanlar için ise sakızlı, krokanlı, balbademli, karamelli, antep fıstıklı, üzümlü&cevizli ve cookie dondurma gibi çeşitleri bulunan Özsüt, klasik tatlardan vazgeçmeyenler için ise kaymaklı, çikolatalı ve süper vanilyalı seçenekleriyle yaz boyu serinletmeye devam ediyor. Vişne, çilek ve frambuaz sorbeler ise meyvelerin en gerçek ve serinleten hali olarak tadanlara iki kat mutluluk aşılıyor.

Özsüt Marmaris Marina Şubesi

Adres: Tepe Mah. Barbaros Cad. No:201 Muğla /Marmaris Marina

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