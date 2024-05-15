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Bodrum’un ruhu Fransız tatlarla birleşti

Aloha Bakery, Fransız mutfağından aldığı ilhamla hazırlanan özel lezzetleri ve mimari konsepti ile misafirlerini ağırlamaya başladı.

Bodrum’un ruhu Fransız tatlarla birleşti

Bodrum Yalıkavak’ta konforu ve lüksü bir arada sunan Aloha Bakery, Fransız mutfağından aldığı ilhamla hazırlanan özel lezzetleri ve mimari konsepti ile misafirlerini ağırlamaya başladı.

 Bodrum’un ruhu Fransız tatlarla birleşti

Bodrum ruhunun tatlı bir yansıması olan Aloha Bakery’de, Fransız mutfağından ilham alan tarifler, şeflerin yaratıcılığı ile buluşuyor.

 Bodrum’un ruhu Fransız tatlarla birleşti

Bodrum'un yerel ve doğal ürünlerini kullanılarak günlük hazırlanan lezzetleri ile Aloha Bakery,

Bodrum’un ruhu Fransız tatlarla birleşti
keyifli brunchlar ve kısa kahve molaları ile Yalıkavak'ın vazgeçilmez adresi oluyor.

 Bodrum’un ruhu Fransız tatlarla birleşti

Aloha Bakery’de; ekşi maya ekmek ve bagetler, enfes kurabiye ve kek çeşitleri, tartlar ve pastalar başta olmak üzere, ev yapımı browni,

Bodrum’un ruhu Fransız tatlarla birleşti
glütensiz çikolatalı kek ve lezzeti ile damaklarda unutulmaz tatlar bırakan muhteşem kruvasan çeşitleri bulunuyor.

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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