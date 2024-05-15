 Bodrum’un ruhu Fransız tatlarla birleşti

Bodrum Yalıkavak’ta konforu ve lüksü bir arada sunan Aloha Bakery, Fransız mutfağından aldığı ilhamla hazırlanan özel lezzetleri ve mimari konsepti ile misafirlerini ağırlamaya başladı.

Bodrum ruhunun tatlı bir yansıması olan Aloha Bakery’de, Fransız mutfağından ilham alan tarifler, şeflerin yaratıcılığı ile buluşuyor.

Bodrum'un yerel ve doğal ürünlerini kullanılarak günlük hazırlanan lezzetleri ile Aloha Bakery,



keyifli brunchlar ve kısa kahve molaları ile Yalıkavak'ın vazgeçilmez adresi oluyor.

Aloha Bakery’de; ekşi maya ekmek ve bagetler, enfes kurabiye ve kek çeşitleri, tartlar ve pastalar başta olmak üzere, ev yapımı browni,



glütensiz çikolatalı kek ve lezzeti ile damaklarda unutulmaz tatlar bırakan muhteşem kruvasan çeşitleri bulunuyor.

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