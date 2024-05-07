Annelere en güzel hediye bu yıl Hilton İstanbul Bomonti’den

Anneler Günü’nün yaklaştığı bugünlerde, hayatları boyunca çocuklarının mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan anneleri mutlu etme sırası çocuklara geldi. En değerli varlıkları olan anneleri için hediye arayışında olanlar ve kendini şımartmak isteyen anneler için birbirinden avantajlı kampanyalar sunan Hilton İstanbul Bomonti’de Mayıs ayı boyunca eforea Spa’da yıllık üyelik alan tüm annelere %15 indirime ek olarak, Mayıs ayı içerisinde deneyimleyebilecekleri çift kişilik kahvaltıyı da hediye ediyor.

RUHSAL VE BEDENSEL YENİLENMENİN ANAHTARI…

Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center, Anneler Günü'nde tüm annelere sevgi dolu bir gün dilerken, hayatı aydınlatarak dünyayı daha güzel bir yer haline getiren tüm anneleri Mayıs ayı boyunca eforea Spa’ya davet ediyor. 3.300 metrekarelik alanıyla Avrupa’nın en büyük eforea Spa’sında kendisine ve annesine ruhsal ve bedensel yenilenmenin anahtarını hediye etmek isteyenleri bekliyor.

ANNENİZİ VE KENDİNİZİ ŞIMARTABİLİRSİNİZ

Signatür yenileyici cilt bakımı, C vitaminli aydınlatıcı cilt bakımı ve derin temizleyici cilt bakımı uygulamalarıyla bedeni ve ruhu yenileyen eforea Spa’da anneler; volkanik taş masajı, kişiselleştirilmiş İsveç masajı, kas gevşetici spor masajı ve signatür ayak ve bacak dirilişi masajlarıyla da günün yorgunluğunu atacak, inceltici ve selülit giderici vücut bakımıyla selülit belirtilerini azaltırken, jet lag vücut bakımıyla da yeniden doğmuş gibi tazelenecekler.

Mayıs ayı içerisinde tüm annelere özel uygulanacak %15 eforea Spa yıllık üyelik indirime ek olarak hediye edilen çift kişilik kahvaltıda da yine Mayıs ayı içerisinde istedikleri bir günde, Hilton İstanbul Bomonti’nin usta şefleri tarafından özenle hazırlanmış birbirinden leziz tatları da tatma imkanı bulacaklar.

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