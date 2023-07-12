  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Arda Güler'in sevgilisi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bonservisle transfer olan Arda Güler, futbol dışında özel yaşamıyla da gündem olmaya devam ediyor.

Arda Güler'in sevgilisi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bonservisle transfer olan Arda Güler, dünya basınında gündem olmaya devam ediyor. Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalayan milli yıldız, ilk antrenmanına çıkarken futbol dışında özel yaşamıyla da gündem olmaya devam ediyor. İmza törenine ailesiyle birlikte katılan Arda Güler'in destekçilerinden biri merak konusu oldu.

Arda Güler'in sevgilisi ortaya çıktı!

Annesi gözyaşlarını tutamazken babası ve kardeşi, Arda Güler'e alkışlarla destek olmuştu. Ailesinin dışında bir kişi daha imza töreninde yer alırken bu isim merak konusu oldu.

Arda Güler'in sevgilisi ortaya çıktı!
AŞK YAŞADIĞI İDDİASI

Arda Güler'i ön sıradan takip eden Galatasaray Basketbol Takımı'nın oyuncusu Duru Nayman (18) ile milli yıldızın aşk yaşadığı öne sürüldü.

Arda Güler'in sevgilisi ortaya çıktı!
İkilinin imza töreni dışında basına yansıyan görüntüsü bulunmazken ilerleyen günlerde daha sık bir araya gelebilecekleri belirtildi. (Hürriyet)

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Fanatik Fenerbahçeli olan Derya Uluğ'dan Real Madrid'e transfer olan Arda Güler açıklaması!
  Magazin

Fanatik Fenerbahçeli olan Derya Uluğ'dan Real Madrid'e transfer olan Arda Güler açıklaması!

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu cephesinde flaş gelişme
  Magazin

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu cephesinde flaş gelişme

Evlenmeleri beklenen Alina Boz ile Mithat Can Özer çifti ayrıldı
  Magazin

Evlenmeleri beklenen Alina Boz ile Mithat Can Özer çifti ayrıldı

Ünlü şarkıcı Hande Yener'in kutlama pozu olay oldu
  Magazin

Ünlü şarkıcı Hande Yener'in kutlama pozu olay oldu

Eda Ece gelinliğini giydiği anı anlattı!
  Magazin

Eda Ece gelinliğini giydiği anı anlattı!

İbrahim Tatlıses'in Beren Gökyıldız yorumu tepki topladı
  Magazin

İbrahim Tatlıses'in Beren Gökyıldız yorumu tepki topladı