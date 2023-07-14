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Gökçe'nin yıllar önce çıkardığı Tuttu Fırlattı şarkısı bakın neden bir anda milyonlarca kez izlendi! Sebebi şaşırtacak!

Gökçe'nin yıllar önce çıkardığı Tuttu Fırlattı şarkısı bakın neden bir anda milyonlarca kez izlendi!

Gökçe'nin yıllar önce çıkardığı Tuttu Fırlattı şarkısı bakın neden bir anda milyonlarca kez izlendi! Sebebi şaşırtacak!

Gökçe'ye büyük sürpriz. Şarkıları ve farklı sahnesiyle yıllardır, müzik dünyasının sıra dışı isimlerinden olmayı başaran Gökçe'nin müzik tarihine adını yazdıran şarkısını Tuttu Fırlattı, geçtiğimiz gün Tiktok'ta bir anda milyonlarca kez dinlendi, izlendi, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Gökçe'nin yıllar önce çıkardığı Tuttu Fırlattı şarkısı bakın neden bir anda milyonlarca kez izlendi! Sebebi şaşırtacak!
Sebebi Real Madrid futbol kulübünün TikTok official hesabında Arda Güler'in transferini Gökçe'nin Tuttu Fırlattı şarkısı ile duyurması oldu.

 Gökçe'nin yıllar önce çıkardığı Tuttu Fırlattı şarkısı bakın neden bir anda milyonlarca kez izlendi! Sebebi şaşırtacak!

Resmi hesaptan atılan müzikli videodan sonra 2 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

Gökçe'nin yıllar önce çıkardığı Tuttu Fırlattı şarkısı bakın neden bir anda milyonlarca kez izlendi! Sebebi şaşırtacak!

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