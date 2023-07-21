Nusret Gökçe muradına erdi!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Türkiye’nin dünyaya ihraç ettiği en önemli markalarından olan Nusret, İstanbul Havalimanı’nda burger restoranı açılıyor. Nusret Gökçe’nin yıllardır kurduğu hayal sonunda gerçek oluyor. Gökçe, Atatürk Havalimanı’nda dünya markaları arasında yer almanın hayalini yıllarca kurmuş ancak bu isteğini gerçekleştirememişti.



Conde Nast Traveler tarafından 2022 yılında dünyanın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı’nda Saltbae Burger açacak olan Nusret Gökçe, bu işletmeye yakışır bir restoran açmak için kolları sıvamış durumda. Şu sıralar yeni açtığı Saltbae Burger Mykonos’ta olan Gökçe, bir yandan da İstanbul Havalimanı’ndaki çalışmaları takip ediyor. Türkiye’nin gözbebeği olan İstanbul Havalimanı’na, dünya çapında ses getiren Saltbae Burger çok yakışacak.

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