  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Nusret Gökçe Mikonos'ta dans ettirecek

Et restoranları zinciriyle tanınan Nusret Gökçe, eğlence adası Mikonos'ta yenilediği mekânında bu kez yemeğin yanı sıra dans ettirecek. Mahmut Anlar’ın tasarladığı mekân, adanın yeni cazibe noktalarından olmayı hedefliyor.

Nusret Gökçe Mikonos'ta dans ettirecek

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Tüm dünyada Salt Bae olarak da bilinen ünlü şef Nusret Gökçe’nin Yunanistan’ın Mikonos adasındaki yeni restoranı mayıs sonu açılıyor. Adanın popüler Psarou Plajı bölgesinde yer alan restoran, Ege Denizi’nin muhteşem manzarasını sunarken, Nusret’in adaya özel geliştirdiği Eating, Dancing konseptini de hayata geçirecek.

Nusret Gökçe Mikonos'ta dans ettirecek
Restoranın iç tasarımı, diğer Nusret lokasyonlarında da çalışmış olan ünlü Türk iç mimar Mahmut Anlar tarafından yapıldı. Tasarım, mermer zeminler, beyaz duvarlar ve minimalist mobilyalar ile modern ve lüks bir tarza sahip olan mekân, adanın genel ruhunu da yansıtıyor. Gece hayatının en popüler mekânlarına imza atan Mahmut Anlar, Nusret Mikonos için de Yemek ve eğlence bölümünü ayrı olarak konumlandırmış.

Nusret Gökçe Mikonos'ta dans ettirecek

Alt katta restoran hizmet verirken, teras bölümünde gecenin ilerleyen saatlerinde DJ müziği eşliğinde eğlence başlayacakmış. Restoran sektörünün süperstarı Nusret, bakalım ‘club’ların da yıldızı olacak mı?

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Didem Uzel oğlu Leo Aslan'ın isim hikayesini ilk kez anlattı!
  Magazin

Didem Uzel oğlu Leo Aslan'ın isim hikayesini ilk kez anlattı!

Hande Erçel'den hayranlarını sevindirecek haber
  Magazin

Hande Erçel'den hayranlarını sevindirecek haber

Selen Görgüzel'e sürpriz bir isimden destek
  Magazin

Selen Görgüzel'e sürpriz bir isimden destek

Emre Altuğ'un acı günü
  Magazin

Emre Altuğ'un acı günü

Ünlü şarkıcı Ceylan'ın sahnesine dolar yağdı  
  Magazin

Ünlü şarkıcı Ceylan'ın sahnesine dolar yağdı  

Demet Akalın'dan rekor
  Magazin

Demet Akalın'dan rekor