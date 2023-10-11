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Sürpriz aşk! Ünlü oyuncular Gökçe Özyol ile Dilek Serbest el ele görüntülendi!

Ünlü oyuncular Gökçe Özyol ile Dilek Serbest el ele görüntülendi! İşte detaylar...

Sürpriz aşk! Ünlü oyuncular Gökçe Özyol ile Dilek Serbest el ele görüntülendi!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü oyuncu Gökçe Özyol ile Dilek Serbest, Şişli'de görüntülendi.

Sürpriz aşk! Ünlü oyuncular Gökçe Özyol ile Dilek Serbest el ele görüntülendi!
Aşkları ilk kez ortaya çıkan çift, el ele mağazaları gezdi.

Sürpriz aşk! Ünlü oyuncular Gökçe Özyol ile Dilek Serbest el ele görüntülendi!
Serbest'in yeni saç stilini de dikkat çekti.

Sürpriz aşk! Ünlü oyuncular Gökçe Özyol ile Dilek Serbest el ele görüntülendi!
Özyol, 2011 ile 2013 yılları arasında Kimya Gökçe Aytaç ile evli kalmıştı.

Sürpriz aşk! Ünlü oyuncular Gökçe Özyol ile Dilek Serbest el ele görüntülendi!

 

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