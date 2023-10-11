Sürpriz aşk! Ünlü oyuncular Gökçe Özyol ile Dilek Serbest el ele görüntülendi!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü oyuncu Gökçe Özyol ile Dilek Serbest, Şişli'de görüntülendi.



Aşkları ilk kez ortaya çıkan çift, el ele mağazaları gezdi.



Serbest'in yeni saç stilini de dikkat çekti.



Özyol, 2011 ile 2013 yılları arasında Kimya Gökçe Aytaç ile evli kalmıştı.

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