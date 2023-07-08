  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Fanatik Fenerbahçeli olan Derya Uluğ'dan Real Madrid'e transfer olan Arda Güler açıklaması!

Fanatik Fenerbahçeli olan Derya Uluğ'dan dikkat çeken Real Madrid'e transfer olan Arda Güler açıklaması geldi. İşte detaylar...

Fanatik Fenerbahçeli olan Derya Uluğ'dan Real Madrid'e transfer olan Arda Güler açıklaması!

Derya Uluğ, Karadeniz Ereğli'de bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk ve Kültür Festivali'nin ikinci gününde sahne aldı.

Fanatik Fenerbahçeli olan Derya Uluğ'dan Real Madrid'e transfer olan Arda Güler açıklaması!
Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Uluğ, 14 Temmuz'da çıkacak ilk albümü için "Farklı ama çok tatlı bir heyecan" dedi.

Fanatik Fenerbahçeli olan Derya Uluğ'dan Real Madrid'e transfer olan Arda Güler açıklaması!

ÇALIŞMAYI SEVİYORUM!

"Türkiye’nin en çok sahne alan sanatçılarından birisiniz, bu tempoya nasıl ayak uyduruyorsunuz?" sorusunu Uluğ, "Ben çalışmayı çok seven biriyim. Her gün konser verebilirim. Bazen zorlukları oluyor tabi yollar, uykusuzluklar, ses kısılması gibi ama işimi çok sevdiğim için bunlar benim için geçici problemler" diyerek yanıtladı.

Fanatik Fenerbahçeli olan Derya Uluğ'dan Real Madrid'e transfer olan Arda Güler açıklaması!

ARDA'YLA GURUR DUYUYORUM!

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Uluğ Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için, "Arda ülkemiz için çok değerli bi yetenek. Hissettiğim tek duygu, gurur. Bir futbolcunun geleceği söz konusu ise bize sadece onu desteklemek düşer. Şahsen ben imza törenini mutluluk gözyaşlarıyla izledim" dedi.

 Fanatik Fenerbahçeli olan Derya Uluğ'dan Real Madrid'e transfer olan Arda Güler açıklaması!

OYUNCULUĞA YEŞİL IŞIK!

"Yaz Şarkısı dizisine konuk oldunuz. Oyunculuğu sevdiniz mi, yakında sizi ekranda görür müyüz?" sorusunu Uluğ, "Evet çok tatlı bi deneyimdi. Müzikle iç içe bir proje olduğu için kabul ettim. Kimse ilk kez yaptığıma inanmadı. Belki devamı gelebilir bilemeyiz zaman ne gösterir" diyerek yanıtladı.

Fanatik Fenerbahçeli olan Derya Uluğ'dan Real Madrid'e transfer olan Arda Güler açıklaması!

Fanatik Fenerbahçeli olan Derya Uluğ'dan Real Madrid'e transfer olan Arda Güler açıklaması!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

  Demet Özdemir bakın hangi dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi?
  Magazin

  Demet Özdemir bakın hangi dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi?

Atatürk'ü oynayacak Aras Bulut İynemli'nin sözleşmesindeki 'o' madde şok etti!
  Magazin

Atatürk'ü oynayacak Aras Bulut İynemli'nin sözleşmesindeki 'o' madde şok etti!

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in mayolu fotoğrafı beğeni topladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in mayolu fotoğrafı beğeni topladı

Göksel'in konserinde talihsiz kaza
  Magazin

Göksel'in konserinde talihsiz kaza

Ahsen Eroğlu bikinili fotoğraflarını paylaştı
  Magazin

Ahsen Eroğlu bikinili fotoğraflarını paylaştı

Sezen Aksu'ya saplantılı hayran şoku
  Magazin

Sezen Aksu'ya saplantılı hayran şoku