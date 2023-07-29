Derya Uluğ hastanelik oldu

Derya Uluğ, Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Albümünü geçtiğimiz hafta yayınlayan Uluğ, "Dinleyen herkesin farklı bir favori şarkısı var. Bu durum beni mutlu ediyor ama bir yandan da kafamızı karıştırıyor. Hangi şarkıya klip çekeceğimizi belirlemek zorlaşıyor" dedi.



"İkinci klibi hangi şarkı için çekeceksiniz?" sorusuna Uluğ, "Benim aklımdakilerle birlikte en çok dinlenen şarkıların sıralamasını sürekli takip ediyoruz. Bir kaç aday var. Yeni klip Ağustos ayında gelecek" diyerek cevap verdi.



"Albüm çıktıktan sonra bir kaza yaşadınız. Geçmiş olsun. Nazar diyelim. Nasıl oldu?" sorusunu Uluğ, "Albüm çıktıktan 2 gün sonra Çeşme'de düştüm ve kafamı havuzun mermerine çarpıp tekrar suya düştüm. Albümden dolayı bir kutlama yapmayı düşünürken böyle bir olay atlattık. Hastane yakındı hemen gittik ve dikiş atıldı. Daha ciddi bir durum yok ama çok kan kaybettiğim için biraz korktuk." diyerek yanıtladı. 31 Ekim'de Harbiye Açıkhava'da ilk kez sahne almaya hazırlanan Uluğ, "Orası çok kıymetli bir sahne ve önemli bir vitrin. Bir çok yerde yapmak istediğimiz zaman gerçekleştiremediğimiz prodüksiyon ve gösterileri orada sunacağız. Çok sağlam hazırlanıyoruz. Birçok hayalim var. Izleyecek olanlara hem görsel hem de işitsel açıdan çok keyifli bir konser sunmak istiyoruz" diyerek heyacanını dile getirdi.

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