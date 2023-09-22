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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ilk kez gelinlik giydi!

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ilk kez gelinlik giydi! İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ilk kez gelinlik giydi!

Kariyerinin ilk albümü 'Nefes'le yaza damga vuran Derya Uluğ, albümün ikinci klibinde bir ilke imza attı.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ilk kez gelinlik giydi!
Müzisyen sevgilisi Asil Gök'le beraber hazırladığı ve söylediği 'Yansıma'nın klibinde kameraların karşısına gelinlikle çıktı. Dinleyicilerinin talepleri üzerine albümün ikinci klibini 'Yansıma'ya çeken Uluğ, klipte sevgilisi Asil Gök ve ekip arkadaşlarıyla beraber oynadı.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ilk kez gelinlik giydi!
Klipte, rol gereği istemediği bir evlilik yapmak üzere olan Derya Uluğ’un düğünü, gönül verdiği Asil Gök ve arkadaşları tarafından basıldı. İlk kez gelinlik giyen Derya Uluğ, duygusal anlar yaşadı.

 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ilk kez gelinlik giydi!

110 KİŞİLİK DEV KLİP!

Sarıyer Hünkarsuyu Kasrı'nda çekilen klip için profesyonel bir düğün organizasyon firmasıyla çalışıldı. Klipte 70 kişilik cast ve 40 kişilik prodüksiyon çalışanı olmak üzere 110 kişi görev aldı. 'Nefes' albümünün ikinci klibi 'Yansıma', bugün(22.09.2022) tüm dijital platformlarda yerini aldı.

 

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