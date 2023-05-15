Aile dizisinden ayrılan Ushan Çakır'ın yeni projesi belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ushan Çakır Ati rolüne hayat verdiği Aile dizisinin geçen haftaki bölümünde Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) tarafından köşeye sıkıştırılmıştı. Diziye veda eden Çakır’ın flashback sahnelerle seyirci karşısına çıkacak. Öte yandan ödüllü oyuncu yeni bir proje için el sıkıştı.

Ushan Çakır, çekimleri haziran ortasında başlayacak olan Lanistar Media’nın Netflix için çekeceği Aşk Sanatı filminde rol alacak. Esra Bilgiç, Birkan Sokullu ve Fırat Tanış’ın da başlıca rollerini paylaştığı, Pelin Karamehmetoğlu’nun yazdığı filmi Recai Karagöz yönetecek.

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