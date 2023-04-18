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Adil Akbaşoğlu'ndan bayramlık şarkı

Yerli Modugno Adil Akbaşoğlu, "Bugün Bayram Edelim" adlı tekli çalışmasını yayınladı.

Adil Akbaşoğlu'ndan bayramlık şarkı

Müzik otoriteleri tarafından İtalyan şarkıcı Domenico Modugno’ya benzetilen bu yüzden de yerli Modugno olarak tanınan Akbaşoğlu'nun sözleri kendisine müziği ve düzenlemesi Tamer Özkan ait olan, yapımcılığını Maestro Music'in üstlendiği "Bugün Bayram Edelim" adlı yeni tekli çalışması dijital platformlarda yayınlandı. Yönetmenliğini Mehmet Uyargil'in yaptığı şarkının klibi Yalıkavak'taki Antik Sandima'da çekildi.

Adil Akbaşoğlu'ndan bayramlık şarkı

"HAYATA BAĞLANMAK İÇİN ÖNCE HALAY ÇEKELİM"

Tüm Türkiye'yi etkileyen üzücü depremin ardından "Bugün Bayram Edelim" şarkısını yayınlayan Adil Akbaşoğlu "Bu ülke tarih boyunca en şiddetli savaşlara ve politik mücadelelere sahne olmuş. Üzüntü ve neşeyi hep beraber kucaklamışız. Birimizin acısı hepimizin acısı ama bayramlar bizlerin yeniden ruh bulmamıza sebep bırakın, bayramlarda özümüze dönüp halay çekelim. Zaten bu depremlerin başımıza bir şekil getirildiğine inananlardanım. Düşman çatlatalım. Matemle daha ne kadar devam edebiliriz. Hayata bağlanmak için önce bir halay çekelim. Neşe ve huzur bolluk dileyelim" dedi.

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