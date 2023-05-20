Adı birçok kişiyle anılan Umut Evirgen sevgilisiyle görüntülendi

Adı birçok kişiyle anılan işletmeci Umut Evirgen, arkadaşı Ali Gürsoy ile Asmalımescit Soho adlı mekanda gecenin geç saatlerine dek eğlendi.

Mekan kapısında yeni sevgilisi ile beliren Evirgen, patlayan flaşlardan neye uğradığını şaşırdı.

Görüntü vermek istemeyen yeni sevgili Alara yüzünü göstermemek için Umut Evirgen'in arkasına saklandı ve patlayan flaşları göstererek, "Umut bizi çekiyorlar" dedi.

Evirgen, "Arkadaşlar bu kadar yeterli, kız arkadaşım rahatsız oluyor rica etsem artık çekmeseniz" diyerek, kibarca ricada bulundu.

Birlikte eğlendikleri Ali Gürsoy ise sevgilisi Gonca Ünsal ile poz verdi.

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