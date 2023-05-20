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Adı birçok kişiyle anılan Umut Evirgen sevgilisiyle görüntülendi

Ünlü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, sevgilisiyle görüntülendi. İşte detaylar...

Adı birçok kişiyle anılan Umut Evirgen sevgilisiyle görüntülendi

Adı birçok kişiyle anılan işletmeci Umut Evirgen, arkadaşı Ali Gürsoy ile Asmalımescit Soho adlı mekanda gecenin geç saatlerine dek eğlendi.

Adı birçok kişiyle anılan Umut Evirgen sevgilisiyle görüntülendi

Mekan kapısında yeni sevgilisi ile beliren Evirgen, patlayan flaşlardan neye uğradığını şaşırdı.

Adı birçok kişiyle anılan Umut Evirgen sevgilisiyle görüntülendi

Görüntü vermek istemeyen yeni sevgili Alara yüzünü göstermemek için Umut Evirgen'in arkasına saklandı ve patlayan flaşları göstererek, "Umut bizi çekiyorlar" dedi.

Adı birçok kişiyle anılan Umut Evirgen sevgilisiyle görüntülendi

Evirgen, "Arkadaşlar bu kadar yeterli, kız arkadaşım rahatsız oluyor rica etsem artık çekmeseniz" diyerek, kibarca ricada bulundu.

Adı birçok kişiyle anılan Umut Evirgen sevgilisiyle görüntülendi

Birlikte eğlendikleri Ali Gürsoy ise sevgilisi Gonca Ünsal ile poz verdi.

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