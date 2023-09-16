12. Akupuntur ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi başladı

Sağlık sektöründe ilaç ve radyoterapi zararlarını en aza indiren Alternatif Tıp uygulamasının önemli isimleri 15-17 Eylül tarihleri arasında Kocaeli'nde buluşuyor. Aralarında Akupuntur, Fitoterapi, Ozomon, Homeopati, Mezoterapi, Apiterapi, Hipnoz, Müzik Terapi, Uygur Tıbbı ve Larva Uygulaması ve Nöralterapi gibi pek çok alternatif tıp uygulamasında son gelişmelerin ele alınacağı kongre iki gün sürecek.

Kongre süresince bilim dünyasının yenmek için büyük çaba harcadığı kanserle mücadelede doğal kaynakların önemi, yara iyileştirici tıbbi bitkiler, kilo kontrolünde kullanılan bitkisel ürünler, uçucu yağlar ve temel aromaterapi uygulamaları gibi konular ele alınacak.

Kongre süresince yapılacak atölye çalışmalarında tıbbi çay reçeteleri ve aromaterapi eğitimleri verilecek.

KONGRE BİLİM KURULU ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Kanat Tayfun'un Kongre Başkanlığını yapacağı etkinlikte Bilim Kurulu üyeliklerinde Prof.Dr. Cihan Aksoy, Prof.Dr. Ayten Altıntaş, Prof.Dr. Mehmet Tuğrul Cabioğlu, Prof.Dr. Baha Çelik, Prof.Dr. Cemal Çevik, Prof.Dr. Mahfuz Elmastaş, Prof.Dr. Ahmet Kalaycıoğlu, Prof.Dr. Abdurrahim Koçyiğit, Prof.Dr. Salih Mollahaliloğlu, Prof.Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Prof.Dr. Hanefi Özbek, Prof.Dr. İlhan Öztekin, Prof.Dr. Levent Öztürk, Prof.Dr. Ülkü Aygen Türkmen, Doç.Dr. Süleyman Ersoy, Doç.Dr. Gürkan Genç, Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk, Doç.Dr. Emin Pala, Doç.Dr. Kübranur Ünal, Dr.Öğr. Üyesi Ali Timuçin Atayoğlu Dr.Öğr. Üyesi Hasan Karaağaç Dr.Öğr. Üyesi İlker Solmaz, Dr.Öğr. Üyesi Mahmut Tokaç, Dr.Öğr. Üyesi Hicran Demir Uşan, Uzm.Dr. Emel Gökmen, Uzm.Dr. Gülşah Yaşa Öztürk, Uzm.Dr. Salih Ürper, Dr. Altunay Ağaoğlu, Dr. Asuman Kaplan Algın, Dr. Deniz Aracı Dr. Demet Erdoğan, Dr. Mehmet Zafer Kalaycı, Dr. Ayfer Kuzulugil, Dr. Bülent Özdemir, Dr. Ali Özden Öztürk, Dr. Murat Topoğlu isimler bulunuyor.

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