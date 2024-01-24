10 yaşında 12 ödül kazandı

10 Yaşındaki Türk Piyanist Elif Naz Ertuğrul, Uluslararası Clara Schumann Piyano Yarışmasında üçüncü oldu. Piyanonun en prestijli yarışmaları arasında gösterilen Uluslararası Clara Schumann Piyano yarışması 8 Ocak 2024'te Belçika'da düzenlendi. Yarışmada üçüncülük ödülü alarak ülkemizi temsil eden Elif Naz Ertuğrul'un genç yaşına rağmen 12 uluslararası ödülü bulunuyor.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Eser Bilgeman'ın öğrencisi olan Elif Naz Ertuğrul, piyanoya 5,5 yaşında başladı. Koç Okulu 5.sınıf öğrencisi olan Elif Naz Ertuğrul günde 3,5 saat piyano çalıştığını bazen bu zaman diliminin arttığını hayatta en çok sevdiği şey olan piyanoya, derslerinden arta kalan zamanlarının neredeyse tümünü ayırdığını söylüyor.



Devlet sanatçısı Gülsin Onay ile de çeşitli ustalık çalışmaları yapan Elif Naz Ertuğrul ayrıca Avusturya'da da Mozarteum Üniversitesi profesörlerinden ustalık dersleri aldı.

Elif Naz Ertuğrul daha önce, 2023 yılı Temmuz ayında Viyana'da düzenlenen Beethoven Piyano yarışmasında birinci olmuştu. Aynı zamanda beste çalışmaları olan Elif Naz'ın bestesi geçen yıl Nisan ayında Cemal Reşit Rey konser salonunda profesyonel müzisyenlerce seslendirilmişti.

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