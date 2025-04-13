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Züleyha Ortak ve Beyhan Budak'tan duygu yüklü söyleşi

Züleyha Ortak ve Beyhan Budak'tan duygu yüklü söyleşi. İşte detaylar...

Züleyha Ortak ve Beyhan Budak'tan duygu yüklü söyleşi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, panellerden söyleşilere uzanan dopdolu programıyla Adana’da başladı.

 Züleyha Ortak ve Beyhan Budak'tan duygu yüklü söyleşi

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri ise ses sanatçısı ve televizyon programcısı Züleyha Ortak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen, psikolog ve yazar Beyhan Budak’ın konuk olduğu söyleşi oldu.

 Züleyha Ortak ve Beyhan Budak'tan duygu yüklü söyleşi

Soğuk havaya rağmen büyük ilgi gören etkinlikte, modern insanın yalnızlıkla mücadelesinden, eski zamanların huzurlu kadın-erkek ilişkilerine ve günümüzde kaliteli ilişkiler kurmanın yollarına kadar birçok konu samimi bir dille ele alındı. Duygusal yoğunluğu yüksek anlara sahne olan söyleşi sonunda katılımcılar, Beyhan Budak’a kitaplarını imzalatma fırsatı da buldu.

 Züleyha Ortak ve Beyhan Budak'tan duygu yüklü söyleşi

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Züleyha Ortak ve Beyhan Budak’ın bir sonraki durağı ise Mayıs ayında Manisa ve Şanlıurfa olacak.

 

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