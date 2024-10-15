 Zuhal Olcay şarkıları sonbahar romantizmine eşlik etti

Zuhal Olcay, hafta sonu Nişantaşı'ndaki Komedi Kulüpte sahne aldı.

Zuhal Olcay, Kel Diva'nın yurtdışı turnesinden dönüp, ayağının tozuyla sahnede, dinleyicileriyle buluştu.

Tiyatro ve sahnenin usta sesini dinlemeye gelenler, performans mekanını günler öncesinden yaptıkları rezervasyonlarla doldurlar.



İzleyiciler arasında Kaan Sekban'ın da olduğu gecede, Zuhal Olcay her zamanki doyumsuz sahne performansı, şarkıları ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Gecede 2 kostüm giyen Olcay'ın beyaz gömlekli kombini Pelin Dumlu imzasını taşıyor.

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