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Ziba Art Gallery’den “İmgesel Zaman İçin Öneriler” sergisi

Ziba Art Gallery, kurucusu Elnaz Rahimoğlu’nun ev sahipliğinde Nişantaşı’nda yeni mekanını sanatseverlerle buluşturdu. "İmgesel Zaman İçin Öneriler" başlıklı bu özel sergi, Denizhan Özer küratörlüğünde düzenleniyor. Sergide, çağdaş sanatın derinliklerine inen ve zamanın katmanlı imgelerini estetik bir dille yorumlayan seçkin eserler yer alıyor.

Ziba Art Gallery’den “İmgesel Zaman İçin Öneriler” sergisi

Denizhan Özer, sergideki eserlerle ilgili olarak şunları söyledi: "Günümüzde farkında olmadığımız ancak sürekli karşımıza çıkan imgeler, karmaşık katmanlar oluşturarak zihin dünyamızda yeni ufuklar açıyor. Bu eserler, estetik ve zaman algısı üzerine yeni düşünceler geliştirirken, izleyiciyi mevcut zamanın yapısına karşı duyarlı olmaya davet ediyor." 

Ziba Art Gallery’den “İmgesel Zaman İçin Öneriler” sergisi

Açılışta sanatseverlerle bir araya gelen isimler arasında Bedri Baykam, Bünyamin Özgültekin, Deniz Çobankent, Emel Vardar, Maryam Salahi, Resul Aytemür, Saim Erken, Seydi Murat Koç, Veysel Günay ve Zahra Mirbagheri gibi önemli ressamlar yer aldı.  Ressamlar, eserleri üzerine detaylı bilgi verirken, izleyicilerle sanatı derinlemesine tartışma fırsatı buldular. 

Ziba Art Gallery’den “İmgesel Zaman İçin Öneriler” sergisi

“İmgesel Zaman İçin Öneriler” sergisi, 1-19 Ekim tarihleri arasında Pazar günleri hariç her gün 11.00-19.00 saatleri arasında Ziba Art Gallery’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilir

 

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