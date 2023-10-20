Zeynep Dizdar ve Faruk K'dan sürpriz şarkı

Sözleri Faruk K ve Serkan Balkan’a ait olan şarkının müziği Serkan Balkan, Zeynep Dizdar Faruk K tarafından yapıldı.

Düzenlemesi ragga tone ritimleri ile yine Serkan Balkan’a ait “Seviyo Seviyo”nun klibi stüdyoda çekildi ve yönetmenliğini Faruk K üstlendi.

Uzun zaman sonra müzik dinleyicisi ile buluşacak olan Zeynep Dizdar şarkıya sesiyle her zamanki gibi muhteşem bir hava katıyor.

Sekiz ay boyunca aldığı dans derslerinden sonra Zeynep Dizdar klipte de oldukça cesur bir performans sergiliyor.

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