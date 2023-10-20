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Zeynep Dizdar ve Faruk K'dan sürpriz şarkı

Pop müziğini sevilen seslerinden Zeynep Dizdar ve Faruk K. yeni bir feat çalışma ile yeni nesilin karşısında.

Zeynep Dizdar ve Faruk K'dan sürpriz şarkı

Sözleri Faruk K ve Serkan Balkan’a ait olan şarkının müziği Serkan Balkan, Zeynep Dizdar Faruk K tarafından yapıldı.

Zeynep Dizdar ve Faruk K'dan sürpriz şarkı

Düzenlemesi ragga tone ritimleri ile yine Serkan Balkan’a ait “Seviyo Seviyo”nun klibi stüdyoda çekildi ve yönetmenliğini Faruk K üstlendi. 

Zeynep Dizdar ve Faruk K'dan sürpriz şarkı

Uzun zaman sonra müzik dinleyicisi ile buluşacak olan Zeynep Dizdar şarkıya sesiyle her zamanki gibi muhteşem bir hava katıyor.

Zeynep Dizdar ve Faruk K'dan sürpriz şarkı

Sekiz ay boyunca aldığı dans derslerinden sonra Zeynep Dizdar klipte de oldukça cesur bir performans sergiliyor.

Zeynep Dizdar ve Faruk K'dan sürpriz şarkı

 

 

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