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Zeynep Dizdar'dan yıllar sonra Tarkan itirafı!

Zeynep Dizdar'dan yıllar sonra Tarkan itirafı! İşte detaylar...

Zeynep Dizdar'dan yıllar sonra Tarkan itirafı!

Zeynep Dizdar, eski yıllarda yaşadığı büyük aşkı Ümit Sayın’la ilgili İbrahim Tuğbay'la Vitrin programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

 Zeynep Dizdar'dan yıllar sonra Tarkan itirafı!

İbrahim Tuğbay, "Tarkan'ın seslendirdiği Ümit Sayın imzalı Unutmamalı şarkısının size yazıldığı doğru mu" sorusuna şöyle yanıt verdi:

 Zeynep Dizdar'dan yıllar sonra Tarkan itirafı!

"Evet o şarkı bana yazıldı. O şarkı, Ümit’in ilk bestesiydi. Benden ilham alınıp yazılmış bir şarkıydı."

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