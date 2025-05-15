 Zeynep Dizdar'dan yıllar sonra Tarkan itirafı!

Zeynep Dizdar, eski yıllarda yaşadığı büyük aşkı Ümit Sayın’la ilgili İbrahim Tuğbay'la Vitrin programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

İbrahim Tuğbay, "Tarkan'ın seslendirdiği Ümit Sayın imzalı Unutmamalı şarkısının size yazıldığı doğru mu" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Evet o şarkı bana yazıldı. O şarkı, Ümit’in ilk bestesiydi. Benden ilham alınıp yazılmış bir şarkıydı."

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