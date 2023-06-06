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Zeynep Bastık'tan hayranlarını sevindirecek haber

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yeni parçası Eyvah'ın klibi için kamera karşısına geçti. İşte detaylar...

Zeynep Bastık'tan hayranlarını sevindirecek haber

Şarkılarıyla ve kendine özgü tarzıyla kitleleri peşinden sürükleyen Zeynep Bastık yeni şarkısı “Eyvah” için kamera karşısına geçti. “Eyvah” 9 Haziran’da dinleyici ile buluşmaya hazırlanıyor… Youtube'daki videolarının görüntülenme sayısı 2 milyar 250 milyonu, Spotify'daki aylık dinlenme sayısı 3.5 milyonu geçen Zeynep Bastık bu rakamlarla Türkiye'nin en popüler kadın müzisyenlerinden biri olarak zirveyi zorluyor. Şarkılarıyla ve kendine özgü tarzıyla kitleleri peşinden sürüklemeye devam eden Zeynep Bastık çalışmaya ara vermiyor. Konserleriyle sevenlerine ulaşırken stüdyoya girerek yeni şarkılarını da onlarla buluşturuyor.

 Zeynep Bastık'tan hayranlarını sevindirecek haber

Zeynep Bastık “Eyvah” şarkısını 12 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da verdiği konserde seslendirmiş ve dinleyenlerden olumlu tepkiler almıştı. Bastık, şarkıya Melih Kun yönetmenliğinde geçen hafta klip çekti. Karaköy’de kiralanan, Tarihi 100 yıllık bir handa gerçekleşen çekimler 16 saat sürdü. 80 kişilik ekibin aralıksız çalıştığı klipte Zeynep Bastık’a Avustralya’da ve Türkiye’de modellik yapan Efe Çakar eşlik etti.

 Zeynep Bastık'tan hayranlarını sevindirecek haber

Klipteki farklı görüntüsü için “Kendimi en beğendiğim halim” yorumunu yapan Zeynep Bastık “Eyvah”ı dinleyicileriyle buluşturmak için sabırsızlandığını söyledi. “Eyvah” 9 Haziran’da Zeynep Bastık’ın kendi Youtube kanalında ve tüm dijital platformlarda!

Zeynep Bastık'tan hayranlarını sevindirecek haber

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