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Zeynep Bastık'ın konser maratonu devam ediyor

Zeynep Bastık, batısından güneyine Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Zeynep Bastık'ın konser maratonu devam ediyor

Zeynep Bastık, batısından güneyine Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyor.

 Zeynep Bastık'ın konser maratonu devam ediyor

Ünlü sanatçı, Tekirdağ’da bu yıl 59’uncusu düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında konser verdi.

 Zeynep Bastık'ın konser maratonu devam ediyor


Hemen ertesi gün Antalya'da Gençlik Festivali'nde izleyicileriyle buluştu. Her konseri enerjisi ve sahne performansıyla dolu dolu geçen Zeynep Bastık Tekirdağ’da da kendisini dinlemeye gelenleri coşturdu.

 Zeynep Bastık'ın konser maratonu devam ediyor

Zeynep Bastık, konserde çalan 9/8’lik eğlenceli müziklerle birlikte bol bol dans etti. Konser sonrasında “Oynamaktan 1 kilo vermişim” diyen ünlü sanatçı, “Bizi izlemeye doyamıyorum” diyerek de kendisini izlemeye gelenlere seslendi.

Ünlü sanatçı bir sonraki gün ise rotasını Antalya'ya çevirdi. Gençlik Festivali'nde binlerce Antalyalı ile buluşan Zeynep Bastık, en sevilen şarkılarını kendisini izlemeye gelen binlerce kişiyle birlikte seslendirdi. 

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