 Zeynep Bastık'ın Antalya'da sahne tarzı!

Zeynep Bastık, Antalya Gloria Hotels’de sahneye çıktı ve geceye müzikal bir imza attı.

Ünlü sanatçı yeni şarkısı ‘Kör Sevdam’ı söyleyerek dinleyenleri mest etti.

Kendine has tarzı, özgün sahne şovu ve güçlü sesiyle izleyenleri büyüleyen Zeynep Bastık, sahneye adım attığı anda tüm gözleri üzerine çeken tarzıyla da çok konuşuldu.

Bayramın üçüncü gecesinde sahne alan Zeynep Bastık, müzikseverlere mini bir festival yaşattı.

Kör Sevdam'ın sahnedeki canlı performansı ise büyük alkış aldı. Gecede birçok hit parçasına da yer veren sanatçı, sahnedeki enerjisi ve seyirciyle kurduğu sıcak iletişimle alkışları topladı. Zeynep Bastık, sadece şarkı söylemedi; sahnesiyle, tavrıyla ve duruşuyla adeta bayram sahnesine damgasını vurdu.

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