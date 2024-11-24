Zara'dan aşk itirafı!

Zara, Luvia Yeşilköy sahnesinde muhteşem bir sahne performansına imza attı.



Sahne öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Zara, samimi bir röportaja imza atarken, hayranlarını sevindirecek müjdelerde verdi.



Eğlenceli röportajda “Noel baba nereli?” Diyen muhabire “Kimine göre Antalyalı ama bence Adıyamanlı” sözleri ike karşılık veren başarılı sanatçı,



astrologların “2025 yılı aşk ve evlilik yılı olacak” kehanetine ise



“bende yaprak kıpırdamıyor” cevabını vererek herkesi tebessüm ettirdi.

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