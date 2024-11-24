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Zara'dan aşk itirafı!

Zara'dan aşk itirafı! İşte detaylar...

Zara'dan aşk itirafı!

Zara, Luvia Yeşilköy sahnesinde muhteşem bir sahne performansına imza attı.

Zara'dan aşk itirafı!
Sahne öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Zara, samimi bir röportaja imza atarken, hayranlarını sevindirecek müjdelerde verdi.

Zara'dan aşk itirafı!
Eğlenceli röportajda “Noel baba nereli?” Diyen muhabire “Kimine göre Antalyalı ama bence Adıyamanlı” sözleri ike karşılık veren başarılı sanatçı,

Zara'dan aşk itirafı!
astrologların “2025 yılı aşk ve evlilik yılı olacak” kehanetine ise

Zara'dan aşk itirafı!
“bende yaprak kıpırdamıyor” cevabını vererek herkesi tebessüm ettirdi.

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